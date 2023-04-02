يحيي وكنوز11| مناقشة سلبيات وخطورة قسوة المعلم مع تلاميذه بالمدارس

استعرض مسلسل الرسوم المتحركة الناجح “يحيي وكنوز” في حلقة أمس عدة مشاكل يعاني منها الأطفال أهمها تعرضهم للتنمر من قبل أصدقاءهم، لتستكمل حلقة اليوم الـ 11 مشكلة التلاميذ في المدارس.

مسلسل يحيي و كنوز الحلقة الحادية عشر

وكانت حلقة أمس ناقشت مشكلة التنمر والذي يعاني منها “مازن” صديق يحيي بسبب زيادته في الوزن، فطلب منه أن يأخذه معه في مغامراته بمصر القديمه اعتقادا منه انه لم يتعرض للتنمر هناك، ليوجه له يحيي نصيحة بأن يكون لديث ثقة بالنفس اكثر من ذلك، وان مصر القديمة تتسم بالاخلاق الحميدة ولكن لا مانع ان يكون هناك تنمر لانها صفة متواجدة في كل زمان ومكان فالأهم أن يكون الشخص واثق من ذاته.

وفي مشهد مختلف وأثناء عودة الطلاب إلى المدرسة، استوقف استاذ شريف مدير مدرستهم ليسأله عن الشكوى التي قدمها تجاه تفضيل استاذ عصام عنه وذهابه مع الطلاب رحلة الاقصر وأسوان رغم انهما معلمان لمادة واحدة وهي التاريخ، ليخبره الناظر أن الأخير اسلوبه السلس مع طلابه جعله محبوب بينهم بل ويفهمون منه اكثر.

وانتهت حلقة أمس بتهديد استاذ شريف طلابه بقسوة شديدة إذا لم ينجحوا بمادته بدرجات كاملة، لتستعرض حلقة اليوم الـ 11 مشكلة قسوة المعلم مع تلاميذه وسلبياتها بالمدارس.

أصوات عدد من النجوم

ويذاع الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة “يحيي وكنوز” حصريا على قناة DMC إضافة إلى منصة Watch IT، ويعد هذا المسلسل موجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

مسلسل يحيى وكنوز في الحلقة 10، قدم معلومات عديدة وجديدة عن الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة، بعد أن قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعوما بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.