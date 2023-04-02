تاريخ عيد الفطر 2023.. تعرف عليه

تاريخ عيد الفطر 2023.. ينتظر الأمة الإسلامية جميعًا خلال شهر رمضان عيد الفطر الذي يختم الشهر الكريم به، فازداد البحث من قبل العديد من المواطنين عن تاريخ عيد الفطر 2023، وذلك للاستعداد الاحتفال السنوي للمصريين.

وزاد البحث عبر محرك "جوجل" الشهير عن تاريخ عيد الفطر 2023، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور تاريخ عيد الفطر.

موعد الإطلاع على هلال عيد الفطر المبارك 2023

يظهر هلال شهر شوال بعد أن يحدث اقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الخميس الموافق 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 20 من شهر أبريل عام 2023.

تاريخ عيد الفطر 2023

على الرغم من استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال عيد الفطر المبارك بشهر شوال إلا أن الحسابات الفلكية أعلنت أن أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل للعام 2023، حيث أن شهر رمضان ذلك العام 29 يوم لاستكمال شهري رجب وشعبان الـ 30 يوم.

إجازات الرسمية خلال شهر أبريل 2023

-إجازة السبت الموافق 1 أبريل عطلة أسبوعية.

-إجازة الجمعة الموافق 7 أبريل عطلة أسبوعية.

-إجازة السبت الموافق 8 أبريل عطلة أسبوعية.

-إجازة الجمعة الموافق 14 أبريل عطلة أسبوعية.

-إجازة السبت الموافق 15 أبريل عطلة أسبوعية.

-إجازة الأحد الموافق 16 أبريل إجازة بمناسبة عيد القيامة الأقباط.

-إجازة الاثنين الموافق 18 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.

-إجازة الجمعة الموافق 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك، وتستمر لثلاثة أيام.

-إجازة الإثنين الموافق 25 أبريل إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

-إجازة الجمعة الموافق 28 أبريل عطلة أسبوعية.

-إجازة السبت الموافق 29 أبريل عطلة أسبوعية.