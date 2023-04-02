الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في يومه العالمي.. أبرز المعلومات عن مرض التوحد

مرض التوحد
مرض التوحد

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للتوحد، الذي يأتي ليسلط الضوء على إذكاء الوعي بمرض التوحد وبالاعتراف به، ويرجع الفضل وراء اعتماد يومًا عالميًا للتوحد لكثير من البارزين في مجال التوعية بمرض التوحد، الذين عملوا على تعريف الجمهور العام بما يعانيه المصابين بالتوحد.

وسلطت فضائية «اكسترا نيوز» الضوء على استعرض أهم المعلومات عن المرض: 

اليوم العالمي للتوحد 2023

  • يحتفل العالم به في يوم 2 من شهر إبريل كل عام.
  • أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 2007
  • تسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد.
  • يهدف لتعززي دور المصابين بالتوحد في المجتمع وزيادة احتوائهم.
  • التوحد يبدأ في الطفولة ويمكن استمراره إلى ما بعد البلوغ.
  • من أهم أعراض الإصابة بالتوحد عدم الاستجابة للنداء.
  • ضمن أعراضه التأخر في النطق وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.

الاحتفال باليوم العالمي للتوحد 2023

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للتوحد 2023 من خلال فعالية عبر الإنترنت في تمام الساعة العاشرة من اليوم الأحد 2 أبريل (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) وتتواصل مجرياتها حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وتُنظم هذه الفعالية بالتعاون الوثيق مع المصابين بالتوحد، وسيحضرها عديد المصابين بالتوحد من كافة أنحاء العالم؛ لمناقشة كيفية مواصلة تعزيز التحول في السرد بشأن التنوع العصبي بما يمكن من التغلب على الحواجز وتحسين معايش المصابين بالتوحد.

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