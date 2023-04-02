الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 500 محضر متنوع بمختلف مراكز وقرى الفيوم خلال رمضان

المهندس سيد حرز الله
المهندس سيد حرز الله

أعلنت محافظة الفيوم، عن تحرير 500 محضر متنوع في مختلف الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة، "مخابز – مطاحن – أسواق – مواد بترولية"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من ضبط الأسواق وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأوضح المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه تم تحرير 395 محضرًا بقطاع المخابز والمطاحن، منها 44 محضر نقص وزن، و65 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و6 محاضر توقف عن الإنتاج، و26 محضر تصرف وتجميع للدقيق البلدي، ومحضر إثبات مبيعات وهمية بمقدار 38 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم، كما تم تحرير محضرين لعدم وجود سجلات التفتيش أثناء المرور، و251 محضر لمخالفات متنوعة. 

وفي مجال الأسواق والمواد البترولية والتجار التموينيين واللحوم، تم تحرير 105 محضراً متنوعاً، منها عدد ٦٣ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمحلات السلع الغذائية وغير الغذائية، ومحضرين انتهاء صلاحية مواد غذائية وغير غذائية بإجمالي ٥٠٠ عبوة، و۹ محاضر ألعاب نارية مجهولة المصدر بإجمالى 35 ألف قطعة مختلفة الأحجام والأصناف.

كما تم تحرير ٤ محاضر إدارة وتشغيل منشآت بدون ترخيص من الجهات الحكومية، و۱۲ محضر لعدم وجود شهادة صحية، ومحضر تجميع دقيق بلدي مدعم، ومحضر تاجر تمويني، و٦ محاضر ذبيح لحوم خارج المجازر الحكومية، ومحضر لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و6 محاضر عدم وجود شهادات صحية لمحال الجزارة والدواجن، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تحرير 500 محضرا متنوعا الفيوم خلال شهر رمضان المبارك ضبط الاسعار

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