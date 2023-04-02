طالب يعتدى على زميلته بـ«آلة حادة».. والسر فى «الصور الخاصة»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على طالب جامعي بكلية الآداب بجامعة طنطا عقب محاولته الاعتداء على زميلته أثناء سيرها بالطريق العام بطنطا.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول قيام طالب يدعى "حسن. و"، 20 سنة، بمحاولة التعدي على فتاة تدعى "ن. م"، 19 سنة، أثناء سيرها بالطريق العام وبحوزته آلة حادة.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية، تحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عاصم، رئيس مباحث المديرية، إلي مكان الحادث.



وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة ثان طنطا.



وتبين أن أسرة الفتاة المجني عليها أفادت في شكواها بأن المتهم الشاب يطاردها ويحاول ابتزازها بدعوى وجود صور خاصة بينهما بعدما رفض أفراد أسرتها إتمام خطبتهما واعتراضهم على الزواج منها خلال الأشهر الماضية.

تحرر محضر 10955 جنح شرطة ثان طنطا لسنة 2023 م بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.