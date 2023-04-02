الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مديرة برنامج الشمول المالى بـ«قومى المرأة» توضح أهمية تطبيق «تحويشة»

تطبيق تحويشة
تطبيق تحويشة

قالت إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالقومي للمرأة، إن تطبيق «تحويشة» له أهمية كبيرة، وانطلقت فكرة التطبيق عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2017 عام المرأة المصرية، وخلال هذا العام عقد القومي للمرأة اتفاقية مع البنك المركزي لتمكين السيدات اقتصاديًا وشمولهم ماليًا.

وقالت «اليماني» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن تطبيق ومشروع «تحويشة» كان نتاجًا لهذه الاتفاقية المشتركة، متابعة: «قدرنا على تحويل آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض، حيث كانت السيدات يجتمعن كل أسبوع ويدخرن في صندوق بـ3 أقفال، ونحولها لشكل رقمي».

المجلس القومي للمرأة يطلق أول عملية ادخار على تطبيق «تحويشة» في مصر

وأضافت المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالقومي للمرأة، أنه تم فتح حساب مجموعة في البنوك لهؤلاء السيدات، ونصدر لهم كروت دفع ميزة، لكي تكون كل منهن قادرة على التحويل من هذا الكارت أسبوعيًا لحساب المجموعة، وكل شهر يستطيع عدد من السيدات الاقتراض من المبالغ التي يدخرنها.

وتابعت أن السيدات في القرى لا يستطعن الوصول للخدمات البنكية بسهولة، فمشروع «تحويشة» مكنا من الوصول لهم من خلال الهاتف، وجرى تحويل السيدات في القرى لميسرات ماليات، لخدمة قراهن.

وأطلق المجلس القومي للمرأة أول عملية ادخار رقمي في مصر على تطبيق تحويشة، ضمن مجموعة ادخار وإقراض رقمية، وذلك بقرية جواد حسنى بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.

 

 

الادخار والاقراض البنك المركزي المجلس القومي للمرأة المرأة المصريه برنامج الشمول المالي تطبيق تحويشة

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