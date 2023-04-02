الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سيدة فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقيت ربة منزل مصرعها وأُصيب شخص بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية بالطريق الإقليمى ديرب نجم "نطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطار يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية بالطريق الإقليمي ديرب نجم، أسفر عن مصرع "إيمان. ص" 33 سنة، وإصابة "يحيى. أ" 43 سنة، بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بمرفق الإسعاف، وتم نقل المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القنايات المركزى، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

الشرقية حادث تصادم سيدة مصرع محافظة الشرقية دراجة بخارية حركة المركبات

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