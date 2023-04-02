الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة قناة السويس تنظم حفل إفطار جماعي الثلاثاء المقبل

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس، حفل الإفطار الجماعي في رحاب الجامعة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويقام حفل الإفطار بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد سعد مستشار لجنة الأسر، بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة وبالتنسيق مع الطالب محمد شريف منسق الأسرة.

جامعة قناة السويس آخر اخبار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

مستشار وزير التموين: أسعار الذهب فى طريقها للانخفاض للوصول لسعر عادل

مي عبد الحميد: 2300 مواطن سددوا مقدم جدية الحجز لوحدات «سكن كل المصريين 4»

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم 2-4-2023

سائق يحرق أتوبيسى مدرسة فى حدائق القبة بخدعة فاشلة

موعد إجازة عيد الفطر 2023 في القطاع الحكومي والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

على طريقة «الباصون».. هكذا يصوم الأقباط

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية