جامعة قناة السويس تنظم حفل إفطار جماعي الثلاثاء المقبل

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس، حفل الإفطار الجماعي في رحاب الجامعة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويقام حفل الإفطار بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد سعد مستشار لجنة الأسر، بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة وبالتنسيق مع الطالب محمد شريف منسق الأسرة.