مركز الإبداع الفني ينظم أمسية «القاهرة حين أنشدت» الثلاثاء

يعقد مركز الإبداع الفني، والتابع لقطاع التنمية الثقافية، في ساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة وضمن سلسلة لقاءات "القاهرة عنواني"، أمسية "القاهرة حين أنشدت" والتي يدور محورها حول قصة "الغناء للسماء" في القاهرة من زمن سلامة حجازي حتي الآن، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، والموافق 13 ومضان.

و"القاهرة حين أنشدت"، هو اللقاء الثاني عشر ومن سلسلة :أرواح في المدينة"، ويشارك في الأمسية كل من الدكتور محمد الباز أحد أهم جامعي التراث الغنائي المصري و التلاوات و الابتهالات النادرة و مجموعة من أجمل التسجيلات النادرة، و الدكتور محمد حسن عبد الحافظ خبير التراث الثقافي غير المادي بمعهد الشارقة للتراث و قصته مع جمع تراث الإنشاد الديني في أقاليم مصر .

والدكتور مصطفى الصادق أحد أهم المهتمين بالحفاظ على تراث القاهرة و يروي قصته مع الشيخ سلامة حجازي و مدفنه. وتصاحب فقرات الأمسية فقرات إنشادية للمنشد علي الهلباوي، و يقدم الأمسية ويديرها، الباحث في التراث محمود التميمي .

وسيبحر المشاركون مع القصص النادرة و الصور و المقاطع التي توثق تاريخ فنون المدينة من فنانيها العظام من أمثال سلامة حجازي، نصر الدين طوبار، الشيخ سيد النقشبندي، طه الفشني، ياسين التهامي، و حتى زماننا هذا مروراً بأصوات و حكايات و أخبار من سبقونا فسبقوا الجميع و فاقوا أقرانهم في زمانهم فتفوقت مصر بهم .

كما يتطرق اللقاء إلي كيف أن مصر هي أول دولة في العالم عرفت الإنشاد الديني، وهو الإنشاد المصاحب للطقوس والعبادات وإقامة الشعائر والصلوات داخل المعابد عبر مجموعة من الترانيم تستند لنصوص دينية. وكانت أشهر هذه الأناشيد على الإطلاق للملك الفرعون إخناتون.

بالإضافة إلي إطلالة علي “فن الإنشاد الديني” وتاريخ هذا اللون من الغناء الذي يمزج بين روحانيات الدين والعقيدة والفن.