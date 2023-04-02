الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق بقطعة أرض فضاء بالإسكندرية

حريق بقطعة أرض فضاء
حريق بقطعة أرض فضاء بالإسكندرية

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بأرض فضاء في منطقة اللبان غرب المحافظة، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق الذي تسبب في اختناق المواطنين بسبب الأدخنة المتصاعدة لمعرفة أسباب اشتعاله، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.


تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأرض فضاء بمنطقة اللبان بسبب تراكمات القمامة، دون وجود أى إصابات بشرية أو خسائر.


وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، وتم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين حفاظًا على سلامة الأرواح والدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران والسيطرة عليها.


وبالمعاينة الأولية والفحص تبين وصول جسم مشتعل إلى تراكم القمامة، مما أدى إلى اشتعاله وامتداد النيران إلى باقي القمامة، مما أدى إلى تكاثر الأدخنة والتسبب في اختناق بعض المواطنين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار النيابة التحقيقات.

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