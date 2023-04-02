«صناعة النواب» تناقش طلبا للاستفادة من موارد الدولة لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وإمكانياتها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، وذلك لتوفير فرص عمل مناسبة والعديد من الاحتياجات الأساسية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن سياسة وزارة التجارة والصناعة في توطين الصناعة المحلية والتحول التدريجي لمنع استيراد المثيل المحلي، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وتشهد جلسة الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بهدف الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، حيث يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، بمـا يرتق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً.