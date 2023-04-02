الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى أبطال أفريقيا.. الترجى والوداد يعبران بطلى الجزائر ويتمسكان بالصدارة

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا

فاز فريق الوداد البيضاوي المغربي على شبيبة القبائل الجزائري بثلاثية نظيفة في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي الجولة ذاتها، تعادل الترجي التونسي سلبيًا مع شباب بلوزداد ليحافظ على صدارته.

وسجل اللاعب جونيور سامبو الهدف الأول لفريق الوداد المغربي في الدقيقة 38.

وأحرز عبدالله حيمود الهدف الثاني في الدقيقة 61، قبل أن يضيف زهير المترجي الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وبتلك النتيجة، حسم فريق الوداد صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد شبيبة القبائل عند 10 نقاط في المركز الثاني، وكان الفريقين قد حسما بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل في وقت سابق.

وفي المباراة الثانية، خيّم التعادل السلبي على مواجهة الترجي التونسي وضيفه شباب بلوزداد، ليحتل بذلك الترجي التونسي الصدارة برصيد 11 نقطة، وخلفه الفريق الجزائري في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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