تراجع المستوى الفنى سر استبعاد ثنائى بيراميدز عن موقعة فيوتشر فى الكونفدرالية

تشهد مباراة بيراميدز وفيوتشر، في إطار مواجهات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، عدة غيابات من صفوف فريق بيراميدز.

ويحل فيوتشر ضيفًا على بيراميدز في العاشرة من مساء الأحد في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية، على استاد الدفاع الجوي.

ويغيب عن صفوف الفريق، شريف إكرامي، والتونسي فخر الدين بن يوسف، والجنوب إفريقي فخري لاكاي، ومحمود دونجا بسبب الإصابة.

فيما يغيب الثنائي عبد الله مجدي، ومحمد صادق لرؤية فنية من جانب الجهاز الفني.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فيوتشر في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية.

ويحل فيوتشر ضيفًا على بيراميدز في العاشرة من مساء الأحد في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: رمضان صبحي - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد- وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس.

وعقد اليوم الاجتماع الفني للمباراة بأحد فنادق التجمع الخامس، في إطار مواجهات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرتدي فريق نادي بيراميدز المحلي الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل، ويرتدي فيوتشر الأحمر الكامل، فيما يرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الفاتح.

وتم الاتفاق على وصول الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف مع تسليم التشكيلات بمجرد الوصول لمراقب اللقاء.