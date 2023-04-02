أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلى على الهلال

علّق مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة اليوم السبت، في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كجهاز فني أول مرة نحضر مع هذا العدد من الجماهير، هذه أجواء خيالية".

وأضاف المدرب السويسري: "وجود الجماهير بهذا العدد الكبير وهذا الشكل جعل اللاعبين يقدمون مباراة رائعة وتمكنوا من تسجيل 3 أهداف".

وأكمل: "حسين الشحات لم يخيب ظني وسجل هدفين عقب دخوله بديلًا، وأتمنى حضور جماهير الأهلي دائمًا، وأرجو من المسئولين عن القرار أن يكونوا راضين عن أداء الجماهير، الكرة للجماهير، بدون جماهير الأمر يشعرك بالموت، جمهور الأهلي متعطش للحضور".

واستكمل: "لا يجوز أن نندفع ونهاجم أكثر بعد إحراز الهدف، لكن التغييرات ساعدتنا على التسجيل مرة أخرى في الوقت المناسب، وهدفي المقبل هو الفوز على غزل المحلة في المباراة المقبلة بالدوري".

وعن حديثه مع أحمد عبدالقادر بعد المباراة، قال: "اللاعب يرغب دائمًا في المشاركة واستكمال اللعب، لكن المدرب تكون له وجهة نظر أخرى اللاعب لا يراها، ومن الممكن أن يشعر بالإحباط، لكن هذا لا يؤثر عليَ، لأن حسين الشحات البديل سجل هدفين".

واختتم كولر: "سنحضَر للمنافس في الدور المقبل أيًا كان، والمنافسون يخافون منا أيضًا ويحضرون جيدًا أيضًا، سننتظر نتائج القرعة ونتمنى حضور الجماهير في المباريات المقبلة لكي نفوز".