الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة بيراميدز لمباراة فيوتشر في كأس الكونفدرالية

فيوتشر ضيفا على
فيوتشر ضيفا على بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فيوتشر في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء الأحد في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد-  وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس.

من جانبه أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن المواجهة التي تجمعه بنظيره فيوتشر في ختام جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، هي واحدة من أهم مباريات الموسم الحالي، خاصة وأن الفائز بحجز مقعده مباشرة بدون أي حسابات أخرى في الدور ربع النهائي من البطولة، موضحا أن جميع اللاعبين على أتم استعداد وجاهزية لخوض اللقاء وتحقيق الانتصار وحسم بطاقة التأهل.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي أنه يعرف كل شيء عن فيوتشر وهو بالفعل فريق قوي ومنافس عنيد، ويمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين والمواجهات بين الفريقين دائما ما تكون صعبة، ولكن الجميع داخل بيراميدز يعلم مدى أهمية اللقاء وضرورة الفوز والفريق لديه هدف واحد وهو حصد الثلاث نقاط وحسم بطاقة التأهل للدور المقبل.

أشار إلى أنه منذ توليه المهمة لم يلعب سوى مباراة واحدة بصفوف مكتملة من اللاعبين ولكن طوال الفترة الماضية كانت هناك عدة إصابات، آخرها فخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي، ومن قبلهما غاب وليد الكرتي ومحمد الشيبي ورمضان صبحي وغيرهم لفترات طويلة، وبالطبع الإصابات والغيابات تؤثر على الأداء، كما أن لعب مباراة كل ٣ أيام في بطولات عديدة ويتخللها السفر للخارج يؤثر بالسلب على الأداء واللاعبين، ولكن الكل جاهز حاليا لتلك المواجهة الصعبة.

أكد أنه منذ اللحظة الأولى يؤكد أن المجموعة لن تحسم بطاقتي التأهل فيها إلا في آخر المباريات وهو ما تحقق بالفعل في ظل قوة الأندية الثلاثة بيراميدز وفيوتشر والجيش الملكي.

فيوتشر ضيفا على بيراميدز رمضان صبحى يوسف نادر بيراميدز فيوتشر

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