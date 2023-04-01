الأهلى يثأر من الهلال السودانى بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائى دورى الأبطال

ثأر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من هزيمته أمام الهلال السوداني بهدف في أم درمان، وانتصر عليه بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 25 وحسين الشحات "هدفين" في الدقيقتين 64 و81.

ارتفع رصيد الأهلي عند 10 نقاط في المركز الثاني ليتأهل رفقة صن داونز الذي تصدر المجموعة برصيد 14 نقطة بعد فوزه على القطن الكاميروني بهدفين دون رد.



أحداث الشوط الأول

بداية حذرة من جانب الفريقين في الدقائق الأولى قبل أن يهدر عمرو السولية أول فرصة في الدقيقة الثامنة بعد كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق أفشة لتصل إلى عمرو السولية ليسدد كرة بباطن القدم لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

في الدقيقة التاسعة، تمريرة من مروان عطية إلى داخل منطقة الجزاء لكن شتتها الدفاع لتصل إلى كهربا الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وبعد دقيقة واحدة أهدر كهربا فرصة جديدة بعد تمريرة من تاو إلى كهربا الذي سدد بقدمه اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 13 أول ظهور هجومي لفريق الهلال بعد خطأ فادح من رامي ربيعة قبل أن تصل إلى ليليبو الذي سدد أرضية بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 21 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق علي معلول من ركلة حرة ليقابلها بتسديدة من لمسة واحدة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 25 بعد تمريرة من أحمد عبد القادر قبل أن يهأها كهربا لنفسه بشكل رائع ويضع بباطن القدم على يسار الحارس.

في الدقيقة 28 جاء الهدف في الدقيقة 25 بعد تمريرة من أحمد عبد القادر قبل أن يهأها كهربا لنفسه بشكل رائع ويضع بباطن القدم على يسار الحارس.

الهلال السوداني أهدر فرصة هدف في الدقيقة 29 بعد مرور رائع من ياسر المزمل قبل أن يمرر إلى محمد عبد الرحمن الذي وضع الكرة بغرابة بجوار القائم.

في الدقيقة 38 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الهلال عن طريق ياسر المزمل على رأس محمد عبد الرحمن الذي سدد كرة لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

في الدقيقة 43 فرصة للأهلي بعد اختراق رائع من محمد هاني من يمين منطقة الجزاء لصالح الأهلي ليرسل كرة عرضية أبعدها الدفاع بنجاح.

وفي الدقيقة 45 فرصة أخرى للأهلي بعد تمريرة طويلة من كهربا هيأها تاو بالرأس لـ أفشة لكن الدفاع تدخل.



أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 53 فرصة هدف لصالح الهلال بعد تصويبة من لاعب الهلال من داخل منطقة الجزاء بوجه القدم الخارجي لكن تصدى لها الشناوي بنجاح.

في الدقيقة 54 فرصة هدف للأهلي بعد تصويبة رائعة من مروان عطية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي تصدى لها حارس المرمى لترتطم بالقائم الأيمن ويبعدها الحارس قبل أن تصل إلى كهربا.

في الدقيقة 64 جاء الهدف الثاني لصالح الأهلي بعدما بيرسي تاو راوغ مدافع الهلال ومرر كرة رائعة إلى حسين الشاحت الذي انفرد بالمرمى ليسدد كرة رائعة داخل الشباك.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق محمد هاني من الطرف الأيمن أمسكها حارس الهلال بنجاح.

جاء هدف الأهلي الثالث عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 82 بعدما استقبل تمريرة رائعة من مروان عطية قبل أن يراوغ مدافع الهلال ويضع الكرة رائعة في شباك الهلال.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - أفشة - مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - محمود كهربا - بيرسي تاو



كما جاء تشكيل الهلال أمام الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا

خط الدفاع: إيمورو إبراهيم - محمد أحمد إرنق - عثماني ضيوف - أطهر الطاهر

خط الوسط: ولي الدين خضر - أبو عاقلة عبد الله - فابريس نجوما

خط الهجوم: ياسر المزمل - محمد عبد الرحمن - مكابي ليليبو

