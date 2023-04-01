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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة العاشرة من مسلسل الكتيبة 101.. الشيخ سالم يواجه ابن شقيقه بخيانته

الكتيبة 101
الكتيبة 101

جاء ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الكتيبة 101 عن كشف الشيخ سالم لابن أخيه "الدكتور وحيد"  والذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب بكذب الأخير وتعاونه مع المهربين والتكفيريين وظهرت بطولة الشيخ سالم ابن سيناء في الوقوف أمام ابن أخيه المهرب ومعارضته له عند كشفه عن خيانته.

 

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10

وضمن مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 ، قال أبو سالم موجهًا حديثه لابن أخيه: "خيبت ظني" ثم قام بطرده مطالبًا إياه بالهروب من شمال سيناء، لتحدث بعد ذلك مشادة كلامية بين كلًا من الشيخ سالم وابن شقيقه الدكتور وحيد ثم يقول وحيد للشيخ "مش هسمح لك تعمل معايا زي ما عملت مع أبويا" ثم يذهب منصرفًا.


وكان قد عرض التكفيري أبو أسامة على الدكتور وحيد العمل معهم "التنظيم الإرهابي" مفاجئًا إياه بأنه يعرف تفاصيل عنه زواجه، وإخفاؤه ذلك عن عمه.

وذكر أبو أسامة للدكتور وحيد، خلال احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10،  أن الجماعة تعلم بذكاؤه وسرعة بديهته، وجرأته لذا تحب أن يعمل معه.

 
وهو ما جعل الدكتور وحيد يصمت لبرهة ثم يضع يده في يد أبو أسامة التكفيري قائلًا "أوعدك هفكر في الموضوع".

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قصة مسلسل الكتيبة 101 


يُذكر أن الكتيبة 101 استطاعت تقديم 300 شهيد من أبطالها نتيجة هجوم مجموعة أنصار بيت المقدس عليها عام 2015، ولكثرة وخطورة الهجمات عليها سميت باسم "الطريق إلى الجنة. 
 

‏ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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