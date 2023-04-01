علي جمعة يكشف فضل آية الكرسي وأسرارها

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، فوائد آية الكرسي، مؤكدًا أنها حصن حصين، وتعد حافظًا لقارئها على نفسه وأمواله وأولاده من كل شيطان رجيم.

وأضاف خلال حلقة "مصر دولة التلاوة"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، أن آية الكرسي تحفظ الإنسان إذا قرأها الإنسان حين يأوي إلى فراشه، أو أثناء الليل والنهار أو في دبر كل صلاة، مستدلًا بحديث أبي بن كعب حينما قال "يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال: فضرب في صدري، وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر".