السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل سره الباتع الحلقة 11.. الجيش يحارب الإرهاب في سيناء

سره الباتع
سره الباتع

تعود أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 11 ، إلى الأحداث التي تلت أحداث ثورة الخامس والعشرين يناير، ومقاومة الشعب المصري، والجيش للعمليات الإرهابية في سيناء.

قدم المخرج خالد يوسف، تجربة فنية تاريخية درامية في أحداث مسلسل سره الباتع، والذي كتب التحول الدرامي لقصته، وشاركت في فريق العمل نخبة من النجوم من بينهم، حسين فهمي، ومنه فضالي، وحنان مطاوع، وأحمد عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وخالد الصاوي، وأحمد صلاح السعدني وهالة صدقي، وعمرو عبد الجليل، وأحمد صفوت.

 

احداث مسلسل سره الباتع الحلقة 11

تبدأ أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 11، بصمود جنود الجيش المصري في إحدى الملاحم البطولية في مقاومة الجماعات الإرهابية والتكفيرية المتطرفة في سيناء.

وخلال هذه الملحمة يستشهد عدد من جنود الجيش المصري، ويحاول في هذه اللحظة الإرهابيين الفرار من المعركة، إلا أنهم يجدوا باقي الجنود قد هجموا عليهم، وقاوموهم حتى قتلوا منهم عدد كبير، وفر باقي العناصر الإرهابية، وسط وعود من القيادة العسكرية المصرية بملاحقة الإرهابيين والنيل منهم 

الحزن يخيم على أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل «سره الباتع»

تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل «سره الباتع»

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

 

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 


ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.

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