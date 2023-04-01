السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. كهربا يهدر التقدم للأهلى أمام الهلال فى دورى أبطال أفريقيا

محمود كهربا
محمود كهربا

بداية حذرة من جانب الأهلي والهلال في الدقائق الأولى قبل أن يهدر عمرو السولية أول فرصة في الدقيقة الثامنة بعد كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق أفشة لتصل إلى عمرو السولية ليسدد كرة بباطن القدم لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

في الدقيقة التاسعة، تمريرة من مروان عطية إلى داخل منطقة الجزاء لكن شتتها الدفاع لتصل إلى كهربا الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وبعد دقيقة واحدة أهدر كهربا فرصة جديدة بعد تمريرة من تاو إلى كهربا الذي سدد بقدمه اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 13 أول ظهور هجومي لفريق الهلال بعد خطأ فادح من رامي ربيعة قبل أن تصل إلى ليليبو الذي سدد أرضية بعيدة عن المرمى.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - أفشة - مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - محمود كهربا - بيرسي تاو

كما جاء تشكيل الهلال أمام الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا

خط الدفاع: إيمورو إبراهيم - محمد أحمد إرنق - عثماني ضيوف - أطهر الطاهر

خط الوسط: ولي الدين خضر - أبو عاقلة عبد الله - فابريس نجوما

خط الهجوم: ياسر المزمل - محمد عبد الرحمن - مكابي ليليبو

يدخل الأهلي هذه المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز بهدف نظيف على الأقل أو الانتصار بفارق هدفين من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

أما الهلال السوداني فيكفيه الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف شرط التسجيل في شباك الأهلي بعد أن فاز في مباراة الجولة الثانية بهدف دون رد.

الاهلى الهلال الأهلي أمام الهلال السوداني دورى ابطال افريقيا محمود كهربا

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