زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب شمال القوقاز

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم السبت المنطقة الواقعة في شمالي القوقاز الروسي والتي تتميز بانتشار مرافق الاستجمام والاستشفاء، وفقًا لمسئول محلي رفيع المستوى.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، ما كتبه نيكولاي بوندارينكو رئيس بلدية بريدجوري، عبر تلجرام والذي أفاد فيه بأن الزلزال كان بقوة 4.6 درجة، وكانت التلال الأقرب إلى مركزه.

كما أوضح فرع منطقة ستافروبول بوزارة الطوارئ الروسية للصحفيين أنه لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية.

هزتان أرضيتان بقوة 4 درجات على مقياس ريختر فى سوريا

كما ضربت هزتان أرضيتان بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت، شاطئ لواء إسكندرون، على بعد 59 كم و60 كم شمال مدينة اللاذقية في سوريا.

وأوضح المركز السوري للزلازل - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن الهزة الأولى وقعت عند الساعة الـ15 و34 دقيقة بالتوقيت المحلي، وعلى شاطئ لواء إسكندرون بمسافة تبعد 59 كم شمال مدينة اللاذقية، بعمق 21 كيلومترًا عند خط العرض 36.050 درجة وخط الطول 35.914 درجة.

وأشار المركز إلى أن الهزة الثانية وقعت عند الساعة الـ15 و40 دقيقة بالتوقيت المحلي، وعلى شاطئ لواء إسكندرون بمسافة تبعد 60 كم شمال مدينة اللاذقية، بعمق 17 كيلومترًا عند خط العرض 36.090 درجة وخط الطول 35.922 درجة.