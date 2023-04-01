السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 10.. «حسن أبو عصاية» يكتشف أن شقيقه يبحث عن الآثار

عملة نادرة
عملة نادرة

شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 10 تطورا في الأحداث، حيث شمل المشهد الثالث العديد من الأحداث التي بدأت بخلاف بين أبو عائلة أبو عصاية، واختتم بمقابلة نادرة “نيللي كريم” لشقيقها.

 

احداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 10

كما حدثت أزمة بين عائلة أبو عصاية وبعضهم البعض خلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة، حيث اكتشف حسن أبو عصاية "كمال أبو رية" أن شقيقه يقوم بالبحث عن الآثار دون علمه، فتعتمد عائلة أبو عصايا على تهريب الآثار للحصول على الأموال.

وضمن احداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 10 نشب خلاف بين عائلة أبو عصاية بسبب استمرار حسن أبو عصاية في توخي الحذر أثناء تعامله مع عبدالجبار "جمال سليمان"، ثم انتقل المشهد وقابلت نادرة "نيللي كريم" شقيقها خلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة بعد أن فارقته لمدة 5 أعوام، ولكن رأهم شخص ما.

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موعد عرض مسلسل عملة نادرة 2023

يتم عرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم و جمال سليمان على شاشة سي بي سي- CBC على مدار شهر رمضان المبارك، يوميًا في تمام الساعة 7:30 مساءًا، كما يعاد على مجموعة قنوات cbc  في تمام الساعة الواحدة والنصف، ويعرض المسلسل أيضا على منصة واتش إت - WAtch IT.

مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو ريه، جومانا مراد، أحمد عيد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، هشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين.

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