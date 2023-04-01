الرئيس السيسي يكرم عدد من أبطال القوات المسلحة لمشاركتهم في المداهمات للقضاء على العناصر الإرهابية

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، عدد من أبطال القوات المسلحة لتميزهم ولمشاركتهم في عدد من المداهمات للقضاء على العناصر الإرهابية، وليكون تكريمهم حافزا ودافعا قويا لهم لاستكمال المسيرة.

وقام الرئيس السيسي بتكريم كل من مقدم أركان حرب محمود يعقوب محمد عبد الشهيد قائد الكتيبة 351 مشاة اللواء 116 مشاة ميكانيكي لمشاركته في القضاء على البؤر الإرهابية بجبلي يلق والراحة، والنقيب معتز وجدي مصطفى محمد الكتيبة 118 استطلاع عام الفرقة 18 ميكانيكي الجيش الثاني الميداني، ورقيب محمود محمد قليب مهدي مدرسة المظلات قيادة قوات المظلات الذي شارك ضمن عناصر قوات المظلات لتصفية عناصر تكفيرية شديدة الخطورة، ورقيب حسن محمد محمد حسن مجموعة العمل الخاص قيادة قوات الصاعقة للاشتراك في مداهمة باتجاه جبل المغارة وتميزه في أدائه كفرد رشاش متعدد.



كما كرم الرئيس السيسي كل من جندي مصطفى صلاح إمام على الكتيبة 537 ميكانيكي اللواء 136 ميكانيكي الفرقة 18 للقيام بتصفية عنصر تكفيري بمنطقة جلبانة، وجندي أسعد عادل حسن عبد الله الكتيبة 351 مشاة اللواء 116 مشارة ميكانيكي للاشتراك في القضاء على البؤر الإرهابية بجبلي يلق والراحة.

وقدم مجموعة من شيوخ قبائل سيناء هدية تذكارية إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.