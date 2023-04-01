السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقه 10

علاقة مشروعة
علاقة مشروعة

مند بداية صباح اليوم شغل أذهان عشاق الدراما المصرية معرفة موعد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقه 10 في اليوم العاشر في شهر رمضان الكريم، يتضاعف البحث عن مسلسل علاقة مشروعة وهو بطولة الفنان ياسر جلال والنجمة مي عمر، وداليا مصطفى، الذي قد استحوذ على اهتمام وعلى إشادة كبيرة منذ بداية في عرضه، الذي سوف يشارك في السباق الرمضاني في عام 2023، وسوف يضم كوكبة من كافة النجوم والنجمات، والذي سيُعرض على قناتي الحياة وdmc.

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موعد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير موعد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10 بطولة ياسر جلال.

ودخل النجم المبدع ياسر جلال، بمنافسة كبيرة مع باقي جميع نجوم الدراما الرمضانية في عام 2023، من خلال مسلسل علاقة مشروعة، وهو مع الفنانة مي عمر والفنانة المبدعة داليا مصطفى، إذ سوف يتزوج على الثانية بدون علمها، وسوف يحاول إخفاء الحقيقة عن زوجته والإخفاظ عن شقيقها كونه كان طليقل لزوجته الثانية، وذلك تحت إطار رومانسي وتشويقي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة
 

مسلسل علاقة مشروعة، وهو بطولة النجم ياسر جلال ومي عمر، والفنانة داليا مصطفى، والمشارك من ضمن السباق الرمضاني في عام 2023 الذي سيُعرض على قناتين مختلفتين بشهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة في مسلسل علاقة مشروعة، كما يلي:
 

تردد قناة DMC
 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
    التردد: 12091.
    الاستقطاب: أفقي.
    معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
    معدل الترميز: 27500.
    الجودة: HD.

 

تردد قناة DMC Drama
 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
    التردد: 11449.
    الاستقطاب: أفقي.
    معامل تصحيح الخطأ: ¾.
    معدل الترميز: 27500.
    الجودة: HD.

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مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10
 

ومن المقرر أن ستُعرض الحلقة 10 من مسلسل “علاقة مشروعة” على قناة الحياة بتمام الساعة 9 ونصف مساء، وفي قناة DMC، بتمام الساعة 11 ونصف مساءً.
 

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

 

أحداث وقصة “مسلسل علاقة مشروعة”، للفنان ياسر جلال، وتدور بجانب  رومانسي وتشويقي، عن العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية التي ستجمع بين الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر وداليا مصطفى، تحت إطار من التشويق، إذ سيتزوج من الأولى سرًا دون معرفة زوجته، التي هي طليقة شقيق زوجته الأولى، ويحاول بشتى الطرق عدم إظهار الحقيقة لها.

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