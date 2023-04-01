السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير «أوي7»

الكبير أوي
الكبير أوي

ينتظر الجمهور من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي الجزء السابع منه عرض الحلقة العاشرة منه، وهو عمل تعلّق به الجمهور منذ بداية موسمه الأول في عام 2011 مرورًا بعرض الجزء الجديد في عام 2023.

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ويبحث الكثير من الجمهور ومتابعي مسلسل الكبير أوي7، عن مواعيد عرض الحلقة الجديدة والعاشرة للمسلسل، ويرصد "الدستور" مواعيد العرض ومواعيد إعادة عرضه.

 

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 ومواعيد إعادة عرضه

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير أوى 7 للنجم أحمد مكى مساء اليوم السبت، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

 

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي7

ودارت أحداث الحلقة التاسعة عما يحدث عبر موقع التواصل الاجتماعي من خلال تطبيق "تيك توك"، وكيف اندرج فيها هدرس الذي يجسد شخصيته الفنان محمد سلام، وكيف حاوّل إقناع جوني، شقيق الكبير، عمدة المزرايطة، والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، وظهرت في الحلقة ضمن ضيوف الشرف الفنانة أيتن عامر.

 

أبطال الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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