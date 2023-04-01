داعية: كل إنسان داخله 3 قوى شيطانية عليه التخلص منها (فيديو)

قال الشيخ مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، إن أى إنسان فى رحلة حياته لله، عليه أن يتخلص من القوى الشيطانية التى بداخله وهى الحسد والكبر، والحقد، لافتا إلى أن هذه الأمور تجعله أشبه بالشيطان.

وأضاف ثابت، خلال حلقة برنامج "آيات بينات"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم السبت، أن هناك قوى بهيمية داخل الإنسان، ومطلوب منه إنه يهذبها، ويستفيد بنفعها ويبعد عن ضررها، فالغضب يكون مضر ولكن أحيانا يحمى الإنسان، لما يكون غضب على محارمه أو غضب لله، وكذلك القوى الحيوانية مهمة فى الحفاظ على حياة الإنسان، لكن لو كان عبد لهذه الشهوة فإنها تفسد عليه دينه وآخرته، كما أن الصيام يهذب الشهوة الحيوانية، مستشهدا بحديث النبى (ص)، حين قال "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءٌ".

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.