السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير فرنسية تكشف موقف «كاف» من أمم إفريقيا 2025 والفائز المحتمل باستضافتها

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من الإعلان عن هوية الفائز بشرف استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، قد أكد في وقت سابق، أنه لم يتم الاستقرار على موعد محدد للإعلان عن الفائز باستضافة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تم إسنادها في بادئ الأمر لغينيا، قبل أن يقرر «كاف» سحب التنظيم منها في سبتمبر عام 2022، بسبب التأخير الملحوظ في الأعمال الخاصة بالملاعب والمنشآت المستضيفة للبطولة.

وتقدمت دول الجزائر والمغرب وزامبيا لاستضافة أمم إفريقيا 2025، إلى جانب ملف مشترك لكل من نيجيريا وبنين.

وقرر «كاف» لأول مرة الإعلان عن هوية الفائز باستضافة البطولة، في العاشر من فبراير، لكن الاتحاد القاري تراجع عن ذلك، بسبب إقامة كأس العالم للأندية بالمغرب خلال الفترة ما بين 1 إلى 11 فبراير.

وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن «كاف» قرر أن تصدر لجنته التنفيذية، قرار الإعلان عن الدولة المستضيفة للنهائيات من دولة غير مرشحة، مشيرًا إلى أنه من الناحية النظرية، لن يكون الإعلان في كوتونو في 13 يوليو المقبل، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، حيث قدمت بنين ملفًا مشتركًا مع جارتها النيجيرية. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سبب وجيه لعدم الإعلان عن اسم البلد المضيف خلال الربع الأول من هذا العام، خاصة بعد اختيار شركة التدقيق المسئولة عن تنفيذ مهام التفتيش في الدول المرشحة لاستضافة البطولة، أواخر مارس، لبدء جولاتها.

كان قد تقرر أن تكون زامبيا أول دولة سيتم زيارة من جانب الوفد، خلال (20 و21 و22 مارس)، تليها المغرب (24 و25 و26 مارس) والجزائر (27 و28 و29 مارس) وأخيراً نيجيريا وبنين (31 مارس، 1 و2 أبريل)

ونقلت الصحيفة عن فيرون موسينجو أومبا، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قوله "بالنسبة لـ «كاف»، هناك أمر حتمي: لن نختار البلد المستضيف، في تاريخ هذه الزيارات، ولن نختار مستضيفًا يكون بعيدًا جدًا عن المواصفات، ولا سيما في الملاعب.

وأضاف فيرون: "لن نعهد بالبطولة إلى بلد لا يزال يتعين عليه بناء ملعبين أو ثلاثة ملاعب".

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن تاريخ الكشف عن البلد المنظم لأمم إفريقيا لا يزال غير مؤكد في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه يبدو أنه تم اتخاذ عدة قرارات من جانب «كاف»، على الأقل بشكل غير رسمي، أن المغرب هي الدولة المفضلة بالنسبة للاتحاد القاري لاستضافة البطولة.

وأوضحت «لوموند» أن «كاف» يرغب في إقامة كأس الأمم الأفريقية 2025، في بلد ليس لديه فقط جميع البنى التحتية التي تتطلبها البطولة، ولكنه قادر أيضًا على تنظيمها خلال شهري يونيو ويوليو، من أجل عدم استقطاب العداء من الأندية الأوروبية، التي تغضب بشكل متزايد من الالتزام بالإفراج عن اللاعبين في شهري يناير وفبراير، كما هو الحال في نسخة عام 2021 بالكاميرون، التي أقيمت العام الماضي، وفي نسخة عام 2023، التي ستقام في كوت ديفوار، العام المقبل.

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تقارير فرنسية تكشف موقف «كاف» من أمم إفريقيا 2025 والفائز المحتمل باستضافتها

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