السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشارك فى اجتماع وزير التنمية المحلية لبحث توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في اجتماع المحافظين؛ برئاسة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، لمناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من مقر الوزارة واللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية.


وفي بداية الاجتماع توجه اللواء هشام آمنة، بالشكر والتقدير للسادة المحافظين على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الأخيرة فيما يخص تسهيل إقامة الشوادر والمنافذ التي توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الاجتماع، تضمن تأكيد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار والتعاون والتنسيق بين كافة أجهزة وجهات الدولة على أرض المحافظات لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية طوال شهر رمضان المبارك حتى بعد عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في إقامة مزيد من المعارض والمنافذ على مستوى مختلف محافظات الجمهورية ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار.

كما أكد اللواء هشام آمنة أهمية تقديم كل الدعم والتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فيما يخص توزيع كراتين الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة "كتف بكتف" التي تحظى برعاية واهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان عدم الازدواجية في التوزيع على المواطنين سعياً لتحقيق العدالة، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، مع التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية، وفقاً لقواعد الحماية الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.


كما شهد الاجتماع كذلك متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، وتنفيذ تكليفات د. مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، بإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023 /2024.


حيث أشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات فيما يخص تخصيص عدد من قطع الأراضي لإنشاء مخازن جديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية، بحيث تكون كاملة المرافق بما يضمن عمل المنظومة بإستمرار دون توقف استعداداً للعام الدراسي القادم، مشيراً إلى أهمية أن تكون الأراضى التى يتم اختيارها مطابقة للمواصفات الفنية المحددة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما وجه الوزير بسرعة انتهاء باقى المحافظات من توفير قطع الأراضي على أرضها بما يحقق أهداف المنظومة وتوجيهات القيادة السياسية وإصدار الموافقات اللازمة لإنشاء المخازن فى جميع محافظات الجمهورية.


كما وجه اللواء هشام آمنة السادة المحافظين باستمرار متابعة تطبيق قانون المحال العامة وإصدار التراخيص بنطاق المحافظات وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة في هذا الشأن وتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم، بما يساهم فى دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، لافتاً إلى أهمية تسهيل عملية الترخيص على المواطنين بدون أي اجراءات معقدة وتوحيد جهة اصدار التراخيص.


كما أكد وزير التنمية المحلية أهمية عقد اللقاءات الدورية بين السادة المحافظين والمواطنين بالمحافظات للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها بما يساهم فى تحقيق رضا المواطن، وأشار "آمنة" إلى أهمية متابعة إنشاء مراكز السيطرة المُوحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لسرعة الانتهاء من تلك المراكز بجميع المحافظات فى التوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشدد الوزير على أهمية دفع معدلات العمل فى التجهيزات الإنشائية والمعمارية وتذليل أي تحديات للانتهاء منها.


كما شهد اللقاء كذلك متابعة تنفيذ مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة"، حيث أكد اللواء هشام آمنة متابعة تنفيذ المبادرة والحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها وعدم التعدي عليها، أو إهمالها سواء على المدى الزمنى القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كافة المجالات.


واختتم الاجتماع بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى عقد الاتفاق الذي وقعته الوزارة الأسبوع الماضي مع وزارة الإنتاج الحربي بشأن تأثيث وتجهيز عدد 329 مجمعاً خدمياً بالقري المستهدفة، وذلك ضمن مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجان لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات، طبقاً للمواصفات المتفق عليها في هذا الشأن لسرعة توصيل المرافق والتجهيزات الإلكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين في جميع القرى المستهدفة.

جانب من الاجتماع

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اجتماع مجلس المحافظين أجتماع وزير التنمية المحلية أشرف عطية محافظ أسوان التحالف الوطني للعمل التنموية والخدمية السلع الغذائية بأسعار مخفضة الفيديو كونفرانس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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