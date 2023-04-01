السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: إنجازات مبادرة «ابدأ» تخدم خطى التحول لمركز صناعى إقليمى

النائب عادل اللمعي
النائب عادل اللمعي

أكد عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إنجازات مبادرات ابدأ خلال الـ6 أشهر، تساهم في توطين صناعات استراتيجية ودقيقة لأول مرة في مصر، بما يتكامل مع أهداف القيادة السياسية لتوسيع القاعدة الصناعية وتحويل لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، لإخراج منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة وهو ما تجلى في الدخول بـ23 صناعة جديدة لأول مرة.

وأضاف أن المبادرة سيكون لها دور مهم في تلبية مستهدفات تنمية الصناعات بشرق بورسعيد ومدها بالعمالة الماهرة، حيث تتلاقى أهدافها مع ما تعول عليه الدولة في توطين صناعات استراتيجية مهمة في ظل موقعها الجغرافي المتفرد واستثمار مكانتها لنمو قطاعات إنتاجية واعدة ومنها تصنيع السيارات الكهربائية ومدخلاتها، والهيدروجين الأخضر بتلبية احتياجات السوق العالمية في ظل المستجدات الحالية والاستفادة من بحث الدول المتقدمة عن أسواق بديلة لسلاسل الإمداد عقب ارتفاع أسعار الشحن، خاصة أنها تتمتع بالجاهزية لتكون نافذة صناعية للعالم العربي والإفريقي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة لها أثر اجتماعي واقتصادي مهم من عوائد وأرباح الاستثمار المالي، بدعم المشروعات الصغيرة والمتعثرة فضلا عن أنها الذراع الاقتصادية لمبادرة حياة كريمة في تعظيم الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب العمالة ومد العون للصناعات المتعثرة، بما يرفع من نسب المكون المحلي مرتفعة وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأشار إلى أن خطى المبادرة تمهد الطريق لدفع قطاع الصناعة في مصر لآفاق جديدة؛ لإحلال الواردات وتشجيع الصناعة المحلية للدخول في صناعة مدخلات الإنتاج المغذية للصناعات الكبرى، إذ إن إشكاليات سلاسل الإمداد نتيجة الأزمة العالمية أظهرت ضرورة تقليل الفجوة الاستيرادية، معتبرا أن نجاحها في تكوين 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تشارك بها 23 شركة أجنبية، يجذب مزيد من الاستثمارات للدولة فضلا عن تحسين حجم الصادرات، حيث يسهم حصاد المشروعات الحالية بزيادتها لقيمة 16 مليار دولار.

النائب عادل اللمعي مجلس الشيوخ ابدأ قطاع الصناعة الفجوة الاستيرادية الهيدروجين الاخضر السيارات الكهربائية

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