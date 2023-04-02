بيت الهواري يستضيف ندوة مسجد ومدرسة السلطان حسن بين العمارة والرواية والتصوير الفوتوغرافي.. الأربعاء

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية؛ ندوة بعنوان "مسجد ومدرسة السلطان حسن بين العمارة والرواية والتصوير الفوتوغرافي"، والتي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، وذلك في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023، ببيت الهراوي بمنطقة الأزهر.

وتدير الندوة الدكتورة دليلة الكرداني أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، عضو اللجنة وعضو المجلس الأعلى للثقافة، ويتحدث بها كل من: الدكتورة ريم بسيوني أستاذ الأدب الإنجليزي بالجامعة الأمريكية ومؤلفة رواية "أولاد الناس" وتتحدث حول "ملهم ثلاثية المماليك: السلطان حسن والرواية"، والدكتور طارق والي مدير مركز طارق والي للعمارة والتراث ومؤلف كتاب "مدرسة السلطان حسن .. القاهرة المحروسة" ويتحدث حول: "رؤية لاستقراء عمارة مدرسة السلطان حسن"، وفادي قدسي "الفائز بالجائزة التقديرية بمسابقة التصوير التي نظمها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري" ويتحدث حول: "التشكيل في السلطان حسن".

وكان المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، افتتح برنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، أول أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وأحيا الحفل الفنان على الهلباوى، حيث تغنى بمجموعة من الأغانى الدينية منها "إبتهال قل من، أنشودة نسيم الوصل، أركان الإسلام، طاقة نور" بالإضافة إلى باقة أخرى من الأغانى منها "قل للمليحة، ابعتلى جواب، مرسال لحبيبتى"، إلى جانب عدد من أشهر أغانى زمن الفن الجميل منها: "وحياتك يا حبيبي، الجوز الخيل، سحب رمشه".

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته .

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك 7" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، بالفترة من 8 رمضان حتى 22 رمضان الموافق 30 مارس وحتى 13 أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى.