السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الناقدة ناهد صلاح تعلق على هجوم رواد السوشيال ميديا على الأعمال الرمضانية

الناقدة الفنية ناهد
الناقدة الفنية ناهد صلاح

تحدثت الناقدة الفنية ناهد صلاح عن الحملات الإلكترونية والهجوم الذي شهدته الأعمال الرمضانية هذا العام.

 

وقالت لـ"الدستور"، إن هذه الحملات الممنهجة غير محايدة ففي هذا التوقيت أصبح أي شخص يستطيع أن يتخفى وراء حساب وهمي ويشن حملة ضد أي شخص أو فنان أو عمل فني، فهذه الحملات ليست على المستوى المحلي فقط بل نراها على المستوى العالمي لنجوم هوليود.

 

وأضافت أنها لا تعلم مدى تأثير هذه الحملات الإلكترونية على الأعمال الفنية المعروضة حاليا ضمن المارثون الرمضاني مشيرة إلى أنها تجعل هناك طاقة سلبية حول العمل المنتقد ويؤثر على صناع العمل حسب مدى تداول هذه الحملات.

 

وأشارت إلى أن هناك تنوع كبير في الأعمال التلفزيونية المعروضة ضمن المارثون الرمضاني سواء أعمال تاريخية أو الاجتماعية أو الكوميدية وهناك أعمال جيدة منذ هذا العام مثل مسلسل "سوق الكانتو" لأمير كرارة، ومسلسل "رسالة الإمام" لخالد النبوي ومسلسل "سره الباتع" ومسلسل "مذكرات زوج" لطارق لطفي ومسلسل "1000 حمد الله على السلامة" للنجمة يسرا وكذلك مسلسل "الصفارة" لأحمد أمين.

 

وعن الأعمال الكوميدية أشادت الناقدة الفنية ناهد صلاح بمسلسل "الكبير أوي 7" للنجم أحمد مكي والذي ما زال راسخ على قائمة الأعمال الكوميدية الجيدة وكذلك مسلسل "الصفارة" الذي يعتمد على آلة الزمن وهذه ميزه اساسية لنجاحه.

 

وأشادت بالنجم طارق لطفي والذي استطاع أن يغير من جلده هذا العام بمسلسل "مذكرات زوج" والذي يجسد فيه دور لافت للغاية ولا بد من الوقوف عنده والإشاده به، كما أشادت بمسلسل "عملة نادرة" للنجمة نيللي كريم والذي يناقش قضية المرأة بشكل أكثر من رائع، مشيرة إلى أنه يمثل عودة قوية للفنان أحمد عيد الذي يقدم فيه دورا مختلفا تماما عما اعتاد الجمهور أن يشاهده عليه واستطاع أن يبتعد عن الكوميديا ببراعة وإقناع للمشاهد. 

الناقدة الفنية ناهد صالح سوق الكانتو رسالة الإمام سره الباتع مذكرات زوج الصفارة 1000 حمد الله على السلامة الكبير اوى 7 أحمد مكى طارق لطفي

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