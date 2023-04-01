«الدستور» يكشف قرار الزمالك النهائي من استمرار أحمد بلحاج

كشف مصدر في نادي الزمالك موقف الإدارة بشأن تفعيل بند شراء أحمد بلحاج لاعب الفريق المعار من صفوف أسوان.

وتنتهي إعارة بلحاج للزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك لن تتخذ أي قرار يتعلق باللاعب قبل نهاية الموسم الجاري.

ويرى مسئولو الزمالك أن اللاعب لم يقدم إضافة منذ انضمامه وستكون الفترة المتبقية لنهاية الموسم الجاري بمثابة اختبار وتقييم له قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتعرض اللاعبين الأجانب بين صفوف الزمالك لسيل من الانتقادات في الموسم الجاري وشهد تراجع مستوى العديد من اللاعبين بشكل كبير بعد الخروج من عدة بطولات.

ويستعد الزمالك لملاقاة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري في محاولة لتصحيح مسار الفريق والعودة للمنافسة من جديد وإنهاء الموسم في مركز جيد على صعيد بطولة الدوري.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، خصم 250 ألف جنيه من مستحقات حسام حسن، المدير الفني للفريق، قيمة عقوبة اتحاد الكرة، الموقعة عليه من قبل لجنة المسابقات، بسبب ما بدر منه في مباراة أسوان، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

مجلس إدارة المصري، خصم 250 ألف جنيه من راتب حسام حسن الشهري، بالإضافة إلى أن مدرب الفريق الساحلي، لم يتقاضى راتبه منذ شهرين وتفاجئ حسام بهذا الخصم خاصة أن مجلس إدارة النادي وعده بتحمل هذه الغرامة من قبل وهو ما أثار غضب حسام حسن.

وكان حسام حسن حطم جهاز تقنية الفار في مباراة المصري أسوان بالدوري المصري اعتراضا على التحكيم في تلك المباراة، ليتم تغريمه 100 ألف جنيه، من مسئولي اتحاد الكرة بالإضافة إلى تحمله تكلفة إصلاح شاشة الفار التي أتلفها والتي تصل إلى 20 ألف يورو.