وزيرا الري والنقل يستعرضان خطة تأهيل الترع المتقاطعة مع محاور النيل

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وأيضًا تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي.

تأهيل الترع والمصارف المتقاطعة مع محاور النيل

في هذا الإطار، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وذلك لاستعراض ولبحث التنسيق المشترك بين الوزارتين فى أعمال تأهيل الترع والمصارف المتقاطعة مع محاور النيل في مختلف محافظات الجمهورية.

كما تم خلال لقاء وزيرى الموارد المائية والري والتقل، استعراض التنسيق فيما يتعلق بمشروعات الطرق التي تتم على جانبي الترع والمصارف، ومشروعات الرى المجاورة لخطوط السكك الحديدية.

التخلص الفورى والآمن من مخلفات أعمال تطهير الترع



كما تم أيضا خلال الاجتماع بين الوزيرين، مناقشة واستعراض إجراءات التخلص الفورى والآمن من مخلفات أعمال تطهير الترع والمصارف بدون التأثير على الطرق وما عليها من كثافات مرورية.

الجدير بالذكر إنه يتم تنفيذ خطة أعمال المرحلة الاولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ، وذلك بهدف المساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل.

كذلك، تستهدف أعمال المرحلة الاولى من المشروع القومي تأهيل وتبطين سبعة آلاف كيلو متر من الترع المتعبة بمحافظات مصر.