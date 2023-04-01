المطران شامى يترأس صلاة خدمة المدائح الكبرى بكنيسة مريم سيدة السلام

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، صلاة خدمة المدائح الكبرى لوالدة الإله الفائقة القداسة "المديح الأخير"، وذلك بكنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي.

شارك في الصلاة الأرشمندريت جورج فراس، راعي الكنيسة، والأرشمندريت كيرلس مشنتف، راعي كنيسة القديس يوسف، بالزيتون، والإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة، والأب يوسف نبيل أشعياء، راعي كنيسة العذراء الطاهرة، بمصر الجديدة، والأب رامز قلليني.

شاركت أيضًا رعايا الروم الكاثوليك المجتمعين بالقاهرة، حيث تضمنت الصلاة تلاوة أبيات المدائح الابتهالية لوالدة الإله.

يذكر أنه كان قد شارك الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، في صلاة درب الصليب، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بشبرا.

جاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة.

وألقى الخورأسقف بولس ساتي عظة الصلاة بعنوان "النشيد الرابع لعبد يهوه"، انطلاقًا من انتصار عبد يهوه وارتفاعه وتساميه.

وكان قد ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس الذكرى السنوية الأولى لانتقال مثلث الرحمات، البطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للأقباط الكاثوليك، وكاردينال الكنيسة الجامعة، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.