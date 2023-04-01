4 أبريل.. انطلاق المؤتمر الطلابى لكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس

تنطلق الثلاثاء، 4 أبريل، فعاليات المؤتمر الطلابي البحثي السادس لكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس، تحت عنوان بالعلم والرياضة "رؤية مصر 2030"

ينظم المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية.

وقال الدكتور ناصر مندور إن رسالة المؤتمر هي تقديم برنامج عمل مُتميز يؤهل الطلاب الباحثين فى المجال الرياضي للعمل فى مختلف المواقع الرياضية، والمشاركة فى تطوير الخدمة الصحية بوجه عام، والتعاون مع المجتمع لتحسين جودة الممارسات الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي .

بينما حرص الدكتور محمد عبدالنعيم على إلقاء الضوء على أهداف المؤتمر التى تشمل إطلاع المشاركين على أحدث الدراسات والأبحاث طبقاً لرؤية مصر 2030، مع تقديم آخر المستحدثات في مجال علوم الرياضة، مع وضع استراتيجية عملية، بالإضافة إلى تطوير الوعي الغذائي ضمن الممارسات الفعلية للمعنيين بالعمل فى الحقل الرياضي، والتعرف على أحدث البروتوكولات والإرشادات والتوصيات.

وأشار الدكتور ماجد العزازي إلى أن المؤتمر يتناول 10 محاور يُعرض خلالها مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية، والعلوم الحيوية والصحة الرياضية، تطبيقات مسابقات الميدان والمضمار، نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضة الفردية، نظريات وتطبيقات الألعاب الجماعية، نظريات وتطبيقات الرياضات المائية، نظريات وتطبيقات التمرينات والعروض الرياضية والجمباز، التدريب الرياضي وعلوم الحركة، الإدارة الرياضية والترويج.