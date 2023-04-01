السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة عامل دليفرى متهم بقتل مدير نادٍ فى أكتوبر

حبس متهم
حبس متهم

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عوض الله، محاكمة عامل دليفرى لاتهامه بقتل مدير ناد بأكتوبر.

ومن المقرر أن تتسلم المحكمة بجلسة اليوم، تقرير الطب النفسى للمتهم.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.

كانت النيابة العامة بأكتوبر قد أحالت المتهم فى القضية المقيدة برقم 107 لسنة 2017 على السادس من أكتوبر، لأنه فى 2 / 2 / 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد محافظة الجيزة، قتل المجنى عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، حيث بث الشيطان فى نفسه فكرة الخلاص منه والاستيلاء على ماله، فاستجلب أداة- لاحقة الوصف، وانهال بها على رأسه فأحدث إصابته، ثم استل سكينا- لاحق الوصف، وسدد إليه طعنات متعددة، تجاه مواضع قاتلة، قاصدا من ذلك قتله، ولم يكف عن جسده التعدى إلا حين أيقن وفاته فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتبطت بتلك الجناية جنحة سرقة ارتكبها المتهم: هى أنه وفى ذات الزمان والمكان وعقب إتيانه لأفعاله محل الاتهام السابق، سرق المبالغ النقدية والمنقولات المبينين بالأوراق، والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر، وكان ذلك ليلا من داخل مسكنه، ولاذ بالفرار.

جنايات الجيزة محاكمة عامل ديلفرى قتل مدير ناد بأكتوبر

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