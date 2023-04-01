أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية بالتزامن مع الصوم الكبير

تشهد الكنيسة الأرثوذكسية خلال الفترة الحالية، عددًا من الفعاليات بالتزامن مع الصوم الكبير 2023.

لقاء خاص بخدام إيبارشية المنصورة

نظمت إيبارشية المنصورة، أمس، لقاءً خاصًا للخدام والخادمات بكنائس الإيبارشية، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوي للإيبارشية.

تضمن اللقاء بجانب القداس الإلهي، كلمة ألقاها نيافته، وورش عمل، كما أجاب على أسئلة المشاركين والذين بلغ عددهم ٧٠٠ خادم وخادمة.

الاحتفال بـ "عيد الأم" وتهنئة شمال سيناء بشهر رمضان



كما نظمت إيبارشية شمال سيناء احتفالًا خاصًا بـ "عيد الأم"، الأحد الماضي، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا قزمان أسقف الإيبارشية، حيث ألقى نيافته كلمة، ووزّع الهدايا على الأمهات من أبناء الإيبارشية.

وفي سياقٍ آخر هنأ نيافة الأنبا قزمان قيادات المحافظة التنفيذية والدينية بمناسبة قدوم شهر رمضان، حيث زار نيافته وبرفقته وفد من كهنة الإيبارشية، الاثنين الماضي، مديرية أمن محافظة شمال سيناء، وقدم التهنئة للواء ممدوح أبو زيد مدير الأمن وقيادات المديرية.

وفي السياق ذاته زار نيافة الأنبا قزمان والوفد المرافق، الثلاثاء الماضي، مقر جامعة العريش، وقدم التهنئة للدكتور حسن عبد المنعم رئيس الجامعة.

كما زار نيافته والوفد المرافق، أمس الأول، مديرية الأوقاف وبيت العائلة بمحافظة شمال سيناء، لتقديم التهنئة وألقى كلمة مناسبة.

وزار نيافة الأنبا قزمان كذلك والوفد المرافق له، اليوم، مبنى المحافظة، وقدم التهنئة للواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

حفل إفطار رمضاني بالسفارة المصرية بلاهاي بحضور نيافة الأنبا أرساني



وشارك الأنبا أرساني اسقف هولندا يرافقه وفد كنسي، في حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته السفارة المصرية بلاهاي، بحضور السفير المصري حاتم عبد القادر، ونائب السفير شريف عبد العزيز والمستشارة مريهام يوسف القنصل العام بالسفارة، وعدد من رموز المجتمع المصري في هولندا، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

شمامسة جدد بإيبارشية طموه



واحتفلت إيبارشية طموه بسيامة اثنين من خدامها شمامسة بدرجة دياكون و ١٠٠ آخرين في رتب إيبدياكون وأغنسطس وإبصالتس.

وتولى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، خدمة القداس الإلهي، صباح امس في كاتدرائية الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بدير الشهيد أبي سيفين التابع للإيبارشية، وشاركه أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا صموئيل، وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات سيامة الدياكونيين، وهما:

الشماس أشرف حبيب باسم الدياكون إرميا

الشماس ماهر فارس باسم الدياكون فيلوباتير

كما تمت رسامة ٢٠ من أبناء الكنيسة في رتبة ابيدياكون (مساعد شماس) ، و ٤٨ آخرين في رتبة أغنسطس (قارىء)، و ٣٢ في رتبة إبصالتس (مرتل).