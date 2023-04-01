السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مرتضى منصور: «الجمهور اللى لبسوا أسود مش هيشموا المدرجات تانى»

مؤتمر مرتضى منصور
مؤتمر مرتضى منصور

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتراضه على جمهور الزمالك الموجود في المدرجات مرتدين قمصانا سوداء، متوعدا اياهم بعدم دخول المدرجات مرة أخرى.

وقال منصور، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر نادي الزمالك بميت عقبة، إن الزي الرسمي لنادي الزمالك هو التيشرت الأبيض والخطين الحمر وليس التيشرت الأسود، واصفا اياهم "بالعيال" المتسببين في البلبلة والتوتر داخل المدرجات للاعبين والإداريين والجهاز الفني. 

وأشار مرتضى إلى أنهم من هاجموا أسامة نبيه بعد توليه المسؤولية بعد الاستغناء عن المدير الفني السابق لنادي الزمالك البرتغالي فيريرا بدلا من أن يشكروه لتحمله المسؤولية.

وأشار إلى أن مثل هؤلاء من المندسين هم من تسببوا في تدمير بعض اللاعبين كالاعب محمود علاء واللاعب زكريا الوردي وأوباما وغيرهم من اللاعبين، فضلا عن سبابهم بألفاظ نابية خلال المباراة.

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