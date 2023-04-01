مرتضى منصور: عقد ناصر منسى أقل من لاعبى يد وسلة الأندية الأخرى

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه رفض طلب تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المستحقه للقلعة البيضاء على 5 سنوات لأن هذه هي أموال النادي.

وقال رئيس الزمالك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "فزنا بكل قضايا نادي القرن، وطلب مني أن أنسى قضية نادي القرن".

وتابع قائلًا : "أرفض سب أي لاعب بالفريق، والزمالك أبيض بخطين حمر، ومن يريد التشجيع أهلًا به، ولكن ليس باللون الأسود، ولا يوجد أوصياء على النادي ولا الفريق ولا الإدارة ولا رئيس النادي".

وأضاف : "هؤلاء من دمروا الزمالك، ومحمود علاء ويوسف أوباما وزكريا الوردي وغيرهم من اللاعبين، والنادي يضم لاعبين على أفضل مستوى".

وقال رئيس الزمالك: "أقول للذين سألوا على الصفقات، هل رأيتم ناصر منسي اليوم؟.. قمتم بتسريب عقده ولكني أقول لكم أن اللاعب يحصل على ٨ مليون يخصم، منهم ٢ مليون ضرائب في الوقت الذي يحصل بعض لاعبي اليد والسلة في الأندية على أكثر من ذلك".

نجح ناصر منسى، لاعب الزمالك، في دخول التاريخ بعد تسجيل هاتريك في المريخ السوداني، ليصبح أول لاعب يسجل للزمالك هاتريك في دور المجموعات بنظامه الحديث في دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك دون راحة لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لخوض لقاء المصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 أبريل، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد مباراة المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز فريق الزمالك على المريخ السوداني، برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط.