السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرتضى منصور: تم حسم ملف المدير الفنى الجديد والإعلان خلال أيام

مؤتمر مرتضى منصور
مؤتمر مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، آخر تطورات ملف المدير الفني الأجنبي الجديد لفريق الكرة، موضحا أن هناك لجنة من رموز النادي مع أمير مرتضى المشرف على الكرة وتم حسم ملف المدير الفني.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي اليوم: "تم اختيار المدير الفني الجديد على أعلى مستوى وجهازه المعاون بالكامل، وهناك إجماع على اسم المدرب وسيكون معه اثنين من المدربين المساعدين ومدير كرة ومدرب حراس مرمى".

وأضاف مرتضى منصور قائلا: "لن أفصح عن اسم المدير الفني حاليا من أجل الحفاظ على سرية المفاوضات، وسيتم توقيع العقود في الوقت الحالي".

مرتضى منصور الزمالك مؤتمر مرتضى منصور مدرب الزمالك الجديد

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة فى اليوم العاشر من رمضان 2023

“الدستور” تشكر الكاتب الصحفى وائل لطفى وتهنئه باختياره مستشارا صحفيا للشركة المتحدة

مسلسل «ضرب نار» الحلقة 9.. جابر الكوماندا فى أزمة بعد وفاة والدته «صديقة»

مرتضى منصور: تم حسم ملف المدير الفنى الجديد والإعلان خلال أيام

محيى الدين: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورى لتمويل العمل التنموى

أسعار الدواجن اليوم السبت 1 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا