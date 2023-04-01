فى الحلقة 9 من «رسالة الإمام».. ابن الوالى: أتيت لمصر لإخماد النيران لا إشعالها

تعود كاميرا المخرج ليث حجو في الحلقة التاسعة من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي يقوم ببطولته وأدائه التمثيلي الفنان خالد النبوي، إلى السوق حيث يتشاجر بعض الرجال فيما بينهم بينما يقف الجند وينظرون إليهم دون التحرك ساكنًا بعد أن قطع ابن الوالي نصف رواتبهم وعطاياهم.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة التاسعة

وفي الحلقة التاسعة من مسلسل "رسالة الإمام"، يقف ابن الوالي بين رجاله غاضبًا مما يحدث في الفسطاط، ثم يتهجم على رجاله ويقول لهم "أتيت إلى مصر لإخماد النيران لا لإشعالها"، ثم يسأل قائد الشرطة جروي الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان نضال الشافعي "ماذا يحدث في الخارج؟!"، ليدر عليه قائد الشرطة "خلاف بين رجل وصاحب محل على ثمن سلعة وتطور الأمر بإشعال النيران في المحل".

يقاطعه ابن الوالي غاضبًا "وأين رجالك"، ليجيبه قائد الشرطة "يحاولون إخماد النيران وتأديب المتسبب فيها"، ليرد عليه ابن الوالي "أظن أن هذا ليس أول حريق فهل يكون الأخير؟!"، ليجيبه قائد الشرطة “أعدك بذلك يا سيدي”.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9

ويذاع "رسالة الإمام" الحلقة التاسعة، خلال الموسم الرمضاني، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، حيث يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده في مصر على تخطي تلك الحقبة والعقبات بسبب شخصيته وعلمه، كما يعيد الإمام الشافعي في الوقت ذاته استكشاف حياته وماضيه.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".