السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الزمالك: نلعب دائمًا على الفوز.. والتغييرات صنعت الفارق أمام المريخ

الزمالك والمريخ
الزمالك والمريخ

أشاد أحمد عبد المقصود، مدرب الزمالك المؤقت، بنجاح لاعبي الفريق في تحقيق الفوز على المريخ السوداني بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد المقصود في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الزمالك دائما ما يلعب على الفوز، كنا نريد ذلك من أجل عودة الثقة لدى اللاعبين والجماهير".

وأضاف: "نجحنا في العودة بالنتيجة بعد أن سجل الفريق السوداني 3 أهداف، والتغييرات صنعت الفارق".

وواصل: "عبد الله محمد الناشئ مواليد ٢٠٠٣ تمكن من صناعة الهدف الرابع، قبل المباراة طالبت اللاعبين بضرورة الفوز بهدف عودة الثقة وقمنا بتغيير خطة اللعب أكثر من مرة أثناء اللقاء".

ويتواجد الزمالك والمريخ السوداني في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا بجانب الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

وودع الزمالك والمريخ السوداني منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث تأهل الترجي وشباب بلوزداد الجزائري من المجموعة.

أحمد عبد المقصود الزمالك المريخ السودانى دورى ابطال افريقيا

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