وليد الكرتى: بيراميدز قادر على تخطى عقبة فيوتشر فى الكونفدرالية

قال المغربي وليد الكرتي، لاعب نادي بيراميدز، إن مباراة فيوتشر في ختام دور المجموعات من كأس الكونفدرالية، واحدة من أهم لقاءات الموسم الحالي، خاصة أنها تحسم اسم الفريق المتأهل للدور ربع النهائي.

وتوقع أن يكون الفائز بتلك المباراة هو أحد طرفي المباراة النهائية، ومن الممكن أن يكون هو صاحب اللقب في النهاية في ظل قوة الفريقين وامتلاكهما العناصر التي تمنحهما الأفضلية في المواجهات القارية.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن المباراة مهمة وصعبة والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو كان حريصا على دارسة المنافس بالصورة المطلوبة، موضحا أن الجميع لديهم الرغبة في الفوز وحصد الثلاث نقاط وضمان بطاقة العبور للمرحلة المقبلة، خاصة أن النادي هدفه هذا الموسم هو حصد أكثر من بطولة من الممكن تحقيقها.

وشدد على أن المباريات الثلاث الأخيرة لم تكن النتائج فيها على المستوى المأمول لكن الفريق تعاهد على الفوز لأن مواجهة فيوتشر لا تحتمل أي نتيجة أخرى بخلاف الفوز، وبالتالي اللاعبون تعاهدوا على الفوز ومواصلة مشوار البطولة، والهدف واضح وهو التتويج بأولى بطولات النادي في الموسم الجاري.