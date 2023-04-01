السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات: لا شبهة جنائية فى العثور على جثة سيدة داخل منزلها بمنشأة ناصر

جثة سيدة
جثة سيدة

كشفت تحريات المباحث في واقعة العثور على جثة سيدة داخل منزلها في منشأة ناصر أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأن سبب الوفاة هو تعاطي المتوفاة لجرعة مخدرات زائدة، وتم الانتهاء من كتابة التحريات النهائية وإرسالها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من مفتش الصحة بالاشتباه في وفاة سيدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «شيماء إ ع» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثمان من أي إصابات ظاهرية مشرحة زينهم وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة العامة أخذ عينات دموية وحشوية من جثمان المتوفاة وإرسالها للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها لبيان إذا كانت الوفاة نتيجة المخدرات والسموم من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

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التحريات: لا شبهة جنائية فى العثور على جثة سيدة داخل منزلها بمنشأة ناصر

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