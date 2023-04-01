السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. إصابة 7 فى انقلاب سيارة ملاكى بالسويس

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بطريق "الإسماعيلية السويس" وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأميري لتلقي العلاج.

وكان مرفق إسعاف السويس بإشراف الدكتور محمد طنطاوي مدير المرفق تلقى بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام قرية العمدة وجرى الدفع ب5 سيارات إسعاف من نقاط التمركز بالقطاع الريفي وعلى طريق السويس- الإسماعيلية الصحراوي لإنقاذ المصابين.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق وأفادت المعاينة انقلاب سيارة ملاكي رقم "د و ط 2792" أمام دوران قرية العمدة بحي نتيجة لاختلال عجلة القيادة في يد السائق وعدم تقدير المسافات بينه والسيارات الأخرى على الطريق.

وأوضح المصدر أن المصابين حالتهم مستقرة وهم من أبناء السويس مقيمين بمنطقة حي الكويت بحي الأربعين، وخضعوا للفحص الطبي وجرى تحويلهم للأقسام الداخلية للعلاج.

وأضاف أن المصابين هم محمد فتحي أحمد 36 عامًا، قائد السيارة الملاكي وطفليه مازن 11 عامًا، وعبده 6 أعوام، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت الطفلة روان أحمد محمد سعيد 15 عامًا، وشقيقها سعيد 8 أعوام، كما أصيبت كلا من عبير صابر شعبان إسماعيل 36 عامًا، وهم مصابون بكدمات وسحجات، بينما أصيبت صابرين صابر 30 عامًا بكسر بضلوع الصدر والترقوة اليسرى والفك السفلى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

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