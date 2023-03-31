السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

7 تعليمات لدخول مباراة الأهلى والهلال فى دورى أبطال أفريقيا

تذكرتي
تذكرتي

أعلنت شركة “تذكرتي” عدد من الإرشادات الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء غدًا السبت في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت كالتالي:

- الالتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 4 مساءً وعليه سيتم غلق الأبواب  الساعة 8 مساء لتيسير عملية الدخول.

 - لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بك وتكون صالحة لموسم 2022 – 2023.

- لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم 2022 – 2023.

-عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة و تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

- ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

- التزام كل مشجع بالدرجة وبوابة الدخول المخصصة له.

- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى آخر بأي حال من الأحوال.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة الهلال السوداني، التي تقام غدًا السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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