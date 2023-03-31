حبس المتهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر

قررت النيابة العامة بمدينة نصر حبس متهم يتاجر في النقد الأجنبي بمنطقة مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، ويقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية متخذًا من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمة اللازمة ومراجعة كاميرات المراقبة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وعثر بحوزته علي مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية حيث يقوم بتجميع العملات الأجنبية من المتعاملين معه والمحيطين به "من حاملي ذات جنسيته" ويقوم بإعادة بيعها بالعملة المحلية بسعر السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.