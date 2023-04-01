«ابوشقة» يهنىء الرئيس السيسى ووزير الدفاع بالعاشر من رمضان

هنأ المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجميع أبطال القوات المسلحة، والشعب المصري، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وأكد “أبوشقة”، أن هذا اليوم العظيم تجسدت فيه إرادة المصريين للحفاظ علي مقدرات الوطن بانتصار العاشر من رمضان للعبور والانتصار في حرب أكتوبر المجيدة.



وأضاف “أبوشقة”، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القوات المسلحة المصرية كانت ولازالت درع الوطن وسيفه بذلت أغلى الأثمان في الحفاظ على الوطن في العاشر من رمضان، واستدعاها الشعب في 30 يونيو حينما أراد من المغامرون اختطاف الوطن لتلبي النداء، واليوم تستكمل مسيرتها حاضرة رايتها خفاقه تزين سماء الوطن وأرضه.

وأوضح أن هذه الذكرى ستظل خالدة في وجدان المصريين تبعث بالأمل لينير لنا طريق المستقبل في الجمهورية الجديدة.

واختتم: “ما أحوجنا في هذة الأيام وفي هذة الذكرى الوطنية، أن نستلهم روح العبور في العاشر من رمضان للعبور بالوطن إلى بر الأمان”.