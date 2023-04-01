«سره الباتع».. نساء مصريات فى وجه مدافع الحملة الفرنسية

أثار مسلسل سره الباتع للمخرج خالد عبر حلقته الفائتة وعبر مشهد محاكمة حامد، دور المرأة المصرية في مواجهة الحملة الفرنسية، وفي التقرير التالي نرصد أبرز الشخصيات النسائية المصرية في تاريخ الحملة الفرنسية على مصر وموقفهن من الفرنسيين.

نفيسة البيضاء «أم المماليك»

صدرت عن سيرتها رواية للكاتب نجيب توفيق بعنوان (أم المماليك)، وأخرى تحت عنوان «نفيسة البيضا» للروائي مصطفى البلكي، وجسدت الدراما المصرية قصتها في مسلسل (نابليون والمحروسة) بطولة الفنانة ليلي علوي، اشتراها على بك الكبير الذي صار شيخًا للبلد، ومن ثم أعتقها وتزوجها، ومن بعده تزوجت مراد بك وأصبحت تسمى نفيسة المرادية، حتى جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر بقيادة نابليون لتتعرض نفيسة البيضاء للعديد من المضايقات.

ويتحدث عنها «الرافعي» استنادًا إلى الجبرتي، قائلًا: «إنها كانت على جانب كبير من التثقيف والتهذيب إلى روعة في الجمال وسمو في العواطف، وتعلمت العربية قراءة وكتابة، وأقبلت على الكتب العلمية تطالعها وتدرسها، فارتقت مداركها واكتسبت احترام العلماء والبكوات المماليك الذين كان بيدهم الحل والعقد، واجتذبت قلوب الشعب بما اشتهرت به من البر والإحسان ورفع المظالم وحماية الضعفاء، فعظمت مكانتها بين طبقات الشعب، وسرت شهرتها في الأوساط الأوروبية، إذ عرف عنها الميل إلى تنشيط التجارة والصناعة ومعارضة البكوات المماليك في سلب أموال التجارة، وكانت تتبرع بإعانات شهرية لعائلات أخنى الدهرعليها.

عاصرت نفيسة البيضا هزيمة زوجها مراد بك أمام القوات الفرنسية في موقعة إمبابة (الأهرام) في يوليو عام 1798م، وفرار مع فلول قواته ومماليكه إلى الصعيد ليبدأ في شن حرب عصابات ضد الجيش الفرنسي».

لم تترك نفيسة البيضا القاهرة، وظلت في بيتها وعملت على حماية أملاكها الضخمة الخاصة بها وبزوجها، وبسطت حمايتها على كثير من نساء المماليك المنكوبين، وواست عددًا كبيرًا من الفقراء الذين نُكِبوا في الحملة الفرنسية من أهل القاهرة، ودفعت كثير من الغرامات المالية التي كانت تفرضها سلطات الاحتلال الفرنسي على المصريين، فنالت المزيد من احترام المصريين والفرنسيين على السواء.

ولكن مع توتر العلاقة بين زوجها والفرنسيين ورفضه للاستسلام والتعامل معهم، توترت بالتالي علاقتها مع الفرنسيين وأصدر نابليون بونابرت كما أشار الكاتب الصحفي سعيد الشحات في 1 أغسطس 1798 في شأن ما فرض على السيدة نفيسة زوجة مراد بك، والذي يقضي بأن تدفع هي وحدها 600 ألف فرنك عن نفسها وعن نساء المماليك من أتباع مراد بك، ما اضطرها أن تنزل عن حليها وجواهرها ومنها ساعة مرصعة بالجواهر، أهداها لها القنصل مجالون باسم الجمهورية الفرنسية قبل الحملة على مصر تقديرًا لخدماتها ورعايتها للتجار الفرنسيين».

من نفيسة البيضا لزبيدة «غادة رشيد»

زبيدة محمد البواب الميزوني ابنة أحد أثرياء رشيد الفرنسيين، والتي تزوجت من أحد قادة الحملة الفرنسية على مصر «مينو» كتب عنها الشاعر على الجارم روايته «غادة رشيد» والتي تناول فيه شخصية زبيدة التي عُرِفَت في كتب التاريخ باسم «غادة رشيد»؛ لأنها تفرَّدت بسحر سلطان الجمال بين الغيد من فتيات رشيد.

ويروي لنا علي الجارم قصة هذه الفتاة التي أسرت أيام دهرها من أجلِ نبوءة العرَّافة التي أخبرتها أَنَّ طَالِعَهَا يُنبأُ بأنَّها ستكون ملكةً لمصر، ومن أجل تحقق هذه النبوءة تزوجت من الحاكم الفرنسي «جاك فرانسوا مينو» -الذي قَدِمَ إلى رشيدٍ إبَّان الاحتلال الفرنسي- لأنه يمتلك القوة والصولجان، وأوصَدَت الأبواب أمام قتيل هواها وابن خالتها «محمود العسَّال» الذي عُرِفَ بالشجاعة والنضال ضد الاحتلال الفرنسي.

وقد تمثلت الكارثة الكبرى التي عاشتها زبيده لاحقًا أن ارتد مينو عن الإسلام، وقرر التوجه لزوجته ليأخذ الولد الثاني ويقوم بتعميده مسيحيًا، ورفضت زبيدة ثم اقتنعت بحيلة من مينو وفق ما يذكره رفاعة الطهطاوي في كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريز، حيث أنه استدعى لها أحد المستشرقين، وقال إن الإسلام لا يمنع تعميد الطفل لأن الله يقضي بإيمان أهل الكتاب عملًا بقول الله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»، وعلى إثر ذلك وافقت زبيدة وتم تعميد ولدها الذي تربى في أسرة فرنسيةٍ فيما بعد.