منتخب رفع الأثقال الباراليمبي يحضر منافسات دوري قصار القامة

حرص منتخب رفع الأثقال الباراليمبي، ومنتخب ناشئين رفع الأثقال الباراليمبي وجميع مدربي رفع الأثقال الباراليمبي، على حضور منافسات الدورة المجمعة الثانية لدوري قصار القامة بمركز شباب الجزيرة.

وجاء على رأس الحضور الأسطورة فاطمة عمر ، والأبطال الباراليمبيين شريف عثمان وهاني عبد الهادي وأماني الدسوقي.

وانطلقت منذ قليل منافسات الدورة المجمعة الثانية لدوري قصار القامة بحضور عماد رمضان امين صندوق اللجنة الباراليمبية ، و إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية ورئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الاعاقة ، وعلي شعبان رئيس لجنة كرة القدم للأقزام باللجنة البارالمبية، ومنتخبات رفع الأثقال ، ولفيف من المسؤولين عن الفرق المشاركة بالدوري .



وفور وصول منتخب رفع الأثقال الباراليمبي قامت الفرق المشاركة بالدورة المجمعة لدوري قصار القامة بعمل ممر شرفي لتحية ابطال رفع الأثقال.

واقيمت الدورة المجمعة الأولى لدوري قصار القامة بالقاهرة قبل شهر رمضان المبارك وتقام اليوم الدورة المجمعة الثانية ، على أن تقام الدورة المجمعة الثالثة للدوري بالاسكندرية خلال الأسبوع الأول من شهر ابريل ، ليتبقى دورة مجمعة أخيرة ، بعدها يتم ترتيب فرق مجموعتي الدوري بحسب نتائجها ليتأهل الاول والثاني من كل مجموعة لنهائي الدوري حيث يلعب اول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية واول المجموعة الثانية مع ثاني الأولى ، ثم يلعب الفائزان مباراة تحديد بطل الدوري.